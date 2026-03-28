В Украине расширили механизм реагирования на отключения: теперь не только электричество, но и вода, тепло и газ

Кабмин расширил функции Координационного штаба по оперативному реагированию на отключение, добавив воду, тепло и газ и обновив его состав.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 22 сентября 2023 г. №1033 о деятельности Координационного штаба по оперативному реагированию.

Эти изменения направлены на расширение полномочий штаба по координации действий не только в случае ограничения или прекращения электроснабжения, но и в случаях перебоев с водоснабжением, тепловой энергией и природным газом.

В состав Координационного штаба также включены представители НАК «Нафтогаз Украины», а также первые заместители или заместители начальников областных военных администраций и Киевской городской военной администрации.

Кроме того, уточнены отдельные вопросы деятельности оперативной группы Координационного штаба.

