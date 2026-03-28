Лікарняні в Україні: кому виплачують 100% і за яких умов

Повну оплату отримують працівники зі стажем понад 8 років і окремі пільгові категорії.

Право на страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також члени їхніх сімей, які проживають в Україні. Про це повідомили в Держпраці.

Застрахованою вважається фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачує єдиний соціальний внесок або за яку його сплачує роботодавець. Це, зокрема, працівники за трудовими договорами, гіг-контрактами чи іншими цивільно-правовими угодами, незалежно від форми власності підприємства.

Водночас право на 100% оплату лікарняного мають особи зі страховим стажем понад 8 років.

Крім того, повну оплату лікарняних незалежно від стажу отримують окремі пільгові категорії. Серед них — громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1–3 категорії), ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, а також інші визначені законом групи, зокрема донори та гіг-спеціалісти «Дія Сіті».

