  1. В Україні

Лікарняні в Україні: кому виплачують 100% і за яких умов

23:30, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Повну оплату отримують працівники зі стажем понад 8 років і окремі пільгові категорії.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також члени їхніх сімей, які проживають в Україні. Про це повідомили в Держпраці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Застрахованою вважається фізична особа, яка підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачує єдиний соціальний внесок або за яку його сплачує роботодавець. Це, зокрема, працівники за трудовими договорами, гіг-контрактами чи іншими цивільно-правовими угодами, незалежно від форми власності підприємства.

Водночас право на 100% оплату лікарняного мають особи зі страховим стажем понад 8 років.

Крім того, повну оплату лікарняних незалежно від стажу отримують окремі пільгові категорії. Серед них — громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1–3 категорії), ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, а також інші визначені законом групи, зокрема донори та гіг-спеціалісти «Дія Сіті».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці лікарняні трудові відносини

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]