  1. В Украине

Больничные в Украине: кому выплачивают 100% и при каких условиях

23:30, 28 марта 2026
Полную оплату получают работники со стажем более 8 лет и отдельные льготные категории.
Право на страховые выплаты в связи с временной утратой трудоспособности имеют застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, а также члены их семей, проживающие в Украине. Об этом сообщили в Гоструде.

Застрахованным считается физическое лицо, которое подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает единый социальный взнос либо за которое его уплачивает работодатель. Это, в частности, работники по трудовым договорам, гиг-контрактам или другим гражданско-правовым договорам, независимо от формы собственности предприятия.

В то же время право на 100% оплату больничного имеют лица со страховым стажем более 8 лет.

Кроме того, полную оплату больничных независимо от стажа получают отдельные льготные категории. Среди них — граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (1–3 категории), ветераны войны, члены семей погибших защитников, а также другие определенные законом группы, в частности доноры и гиг-специалисты «Дія Сіті».

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

