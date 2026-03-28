Больничные в Украине: кому выплачивают 100% и при каких условиях

Полную оплату получают работники со стажем более 8 лет и отдельные льготные категории.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на страховые выплаты в связи с временной утратой трудоспособности имеют застрахованные лица — граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, а также члены их семей, проживающие в Украине. Об этом сообщили в Гоструде.

Застрахованным считается физическое лицо, которое подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает единый социальный взнос либо за которое его уплачивает работодатель. Это, в частности, работники по трудовым договорам, гиг-контрактам или другим гражданско-правовым договорам, независимо от формы собственности предприятия.

В то же время право на 100% оплату больничного имеют лица со страховым стажем более 8 лет.

Кроме того, полную оплату больничных независимо от стажа получают отдельные льготные категории. Среди них — граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (1–3 категории), ветераны войны, члены семей погибших защитников, а также другие определенные законом группы, в частности доноры и гиг-специалисты «Дія Сіті».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.