Україна домовилися з Катаром про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років

16:51, 28 березня 2026
Угода передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.
фото: ОП
Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю щонайменше на 10 років. Документ передбачає реалізацію спільних проєктів, розвиток співвиробництва, залучення інвестицій і посилення захисту від повітряних загроз. Про це повідомили Президент Володимир Зеленський та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що під час візиту до Дохи провів зустріч з еміром Катару шейхом Тамім бін Хамад Аль Тані. У переговорах також взяв участь прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

За словами Президента, сторони обговорили питання захисту життя в обох країнах і досягли домовленості про реалізацію проєктів у сфері оборонної індустрії.

"Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями", — розповів глава держави.

Умєров уточнив, що в межах візиту Зеленського до регіону сьогодні в Досі підписано угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар про співробітництво в оборонній сфері.

Документ формує основу для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у протидії сучасним повітряним загрозам і посиленні оборонних спроможностей. Також угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Для держслужбовців встановлять «стелю» зарплат на рівні виплат рядового військового

Законопроєкт передбачає підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та запровадження на період воєнного стану обмеження максимальних зарплат у державному секторі.

Жінок в Україні ставлять на військовий облік та оголошують в розшук у ТЦК – що вирішують суди

Інструкція для жінок: що робити, якщо вас незаконно внесли до реєстру військовозобов’язаних.

