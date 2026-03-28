Україна домовилися з Катаром про партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років

Угода передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Україна та Катар уклали угоду про оборонну співпрацю щонайменше на 10 років. Документ передбачає реалізацію спільних проєктів, розвиток співвиробництва, залучення інвестицій і посилення захисту від повітряних загроз. Про це повідомили Президент Володимир Зеленський та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що під час візиту до Дохи провів зустріч з еміром Катару шейхом Тамім бін Хамад Аль Тані. У переговорах також взяв участь прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

За словами Президента, сторони обговорили питання захисту життя в обох країнах і досягли домовленості про реалізацію проєктів у сфері оборонної індустрії.

"Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями", — розповів глава держави.

Умєров уточнив, що в межах візиту Зеленського до регіону сьогодні в Досі підписано угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар про співробітництво в оборонній сфері.

Документ формує основу для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у протидії сучасним повітряним загрозам і посиленні оборонних спроможностей. Також угода передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.

