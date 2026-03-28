Украина договорилась с Катаром о партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет

16:51, 28 марта 2026
Соглашение предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями.
Украина и Катар заключили соглашение об оборонном сотрудничестве как минимум на 10 лет. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, развитие совместного производства, привлечение инвестиций и усиление защиты от воздушных угроз. Об этом сообщили Президент Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что во время визита в Доху провёл встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. В переговорах также принял участие премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам Президента, стороны обсудили вопросы защиты жизни в обеих странах и достигли договорённости о реализации проектов в сфере оборонной индустрии.

"Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнёрстве в оборонной сфере как минимум на 10 лет. После завершения встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание совместных производств и технологическое партнёрство между компаниями", — рассказал глава государства.

Умеров уточнил, что в рамках визита Зеленского в регион сегодня в Дохе подписано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о сотрудничестве в оборонной сфере.

Документ формирует основу для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в противодействии современным воздушным угрозам и усилении оборонных возможностей. Также соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения в сфере безопасности.

