Українські військові не братимуть участь в інших війнах, — Зеленський про угоду із Саудівською Аравією

17:12, 28 березня 2026
Володимир Зеленський заявив, що українські військові не братимуть участі в інших війнах, коментуючи підписання оборонної угоди із Саудівською Аравією та окреслюючи її ключові напрями.
фото: ОП
Українські військові не залучатимуться до участі в інших війнах. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу для українських та іноземних журналістів.

Коментуючи підписаний зі Саудівською Аравією договір про оборонне співробітництво, глава держави зазначив, що наразі йдеться не про розкриття конкретних деталей, а про розвиток ключових напрямів взаємодії — зокрема експертизи, навчання, спільного виробництва та інвестування.

Водночас Президент підкреслив, що питання участі українських військових у будь-яких інших конфліктах не розглядається, оскільки країна вже зосереджена на власній війні. Окремо він зауважив, що український досвід у сфері оборони може бути корисним для партнерів, однак це слід розглядати як окремий напрям співпраці.

Також Володимир Зеленський прокоментував перспективи залучення інвестицій із країн Близького Сходу. За його словами, Україна формує новий рівень стратегічних відносин із цим регіоном, яких раніше фактично не існувало. Йдеться не просто про продаж озброєння, а про побудову довгострокових і системних економічних зв’язків, що забезпечать прибутки експортерам і водночас дадуть Україні ресурси для розвитку власного виробництва.

Президент наголосив, що співпраця розрахована на тривалу перспективу, зокрема у форматі контрактів на десятиріччя, оскільки саме на таких засадах нині вибудовується діалог із міжнародними партнерами.

Крім того, він зазначив, що Україні необхідні додаткові інвестиції для розвитку оборонної промисловості, зокрема для виробництва дефіцитного озброєння, на яке наразі бракує фінансування.

Глава держави підкреслив, що країна не шукає альтернативу фінансовій підтримці обсягом 90 млрд євро від Європейського Союзу, але прагне розширювати власні можливості. За його словами, на тлі нарощування військового потенціалу Росією Україна також має посилювати свої спроможності й не поступатися.

Нагадаємо, 27 березня представники міністерств оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво.

