Украинские военные не будут участвовать в других войнах, — Зеленский о соглашении с Саудовской Аравией

17:12, 28 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не будут участвовать в других войнах, комментируя подписание оборонного соглашения с Саудовской Аравией и определяя его ключевые направления.
Украинские военные не будут привлекаться к участию в других войнах. Об этом сообщил Президент Володимир Зеленський во время онлайн-брифинга для украинских и иностранных журналистов.

Комментируя подписанное с Саудовской Аравией соглашение об оборонном сотрудничестве, глава государства отметил, что сейчас речь идет не о раскрытии конкретных деталей, а о развитии ключевых направлений взаимодействия — в частности экспертизы, обучения, совместного производства и инвестирования.

В то же время президент подчеркнул, что вопрос участия украинских военных в любых других конфликтах не рассматривается, поскольку страна уже сосредоточена на собственной войне. Отдельно он отметил, что украинский опыт в сфере обороны может быть полезен партнерам, однако это следует рассматривать как отдельное направление сотрудничества.

Также Володимир Зеленський прокомментировал перспективы привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока. По его словам, Украина формирует новый уровень стратегических отношений с этим регионом, которых ранее фактически не существовало. Речь идет не просто о продаже вооружения, а о построении долгосрочных и системных экономических связей, которые обеспечат прибыль экспортерам и одновременно дадут Украине ресурсы для развития собственного производства.

Президент подчеркнул, что сотрудничество рассчитано на длительную перспективу, в частности в формате контрактов на десятилетия, поскольку именно на таких принципах сейчас выстраивается диалог с международными партнерами.

Кроме того, он отметил, что Украине необходимы дополнительные инвестиции для развития оборонной промышленности, в частности для производства дефицитного вооружения, на которое сейчас не хватает финансирования.

Глава государства подчеркнул, что страна не ищет альтернативу финансовой поддержке в размере 90 млрд евро от Европейского Союза, но стремится расширять собственные возможности. По его словам, на фоне наращивания военного потенциала Россией Украина также должна усиливать свои способности и не уступать.

Напомним, 27 марта представители министерств обороны Украины и Саудовской Аравии подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

