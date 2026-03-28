В Одесі військовий у відпустці влаштував стрілянину та підірвав гранату, фото

18:06, 28 березня 2026
22-річний військовослужбовець під час відпустки в Одесі відкрив вогонь і підірвав гранату біля орендованого житла.
В Одесі військовий у відпустці влаштував стрілянину та підірвав гранату, фото
фото: поліція
У Київському районі Одеси поліція затримала 22-річного військовослужбовця, який під час відпустки здійснив постріли в повітря та підірвав запал гранати біля орендованого житла. Про це повідомили у поліції.

Ніхто не постраждав. Правопорушника затримано, у нього вилучено стартовий пістолет із набоями та корпус гранати, що скеровані на експертизу.

На місці працювали спецпризначенці батальйону поліції особливого призначення, підрозділ КОРД, патрульні, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

За фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

поліція військові Одеса

