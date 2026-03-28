  1. В Україні

Компенсації за комуналку під час розміщення ВПО — через Пенсійний фонд: коли надходитимуть гроші

16:01, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати здійснюватимуть щомісяця — до 25 числа після звітного періоду.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №261, яка регулює надання компенсацій за комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, уряд затвердив новий порядок компенсацій за спожиті комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у пунктах евакуації та транзитних центрах.

Відтепер виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Компенсацію отримуватимуть власники або орендарі приміщень, де безоплатно розміщують евакуйованих осіб. Виплати проводитимуть щомісяця — до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Передбачено також автоматизацію процесу подання заяв на компенсацію — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Контроль за правильністю нарахування та виплат здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба України та її територіальні органи — шляхом перевірки достовірності поданих даних безпосередньо за місцем розміщення евакуйованих осіб.

Крім того, уряд уточнив порядок використання коштів держбюджету для соціального захисту громадян, передбачивши окреме спрямування коштів на компенсації за розміщення евакуйованих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд компенсація ВПО ПФУ комунальні послуги

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]