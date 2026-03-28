Компенсації за комуналку під час розміщення ВПО — через Пенсійний фонд: коли надходитимуть гроші

Виплати здійснюватимуть щомісяця — до 25 числа після звітного періоду.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №261, яка регулює надання компенсацій за комунальні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Так, уряд затвердив новий порядок компенсацій за спожиті комунальні послуги, а також придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб у пунктах евакуації та транзитних центрах.

Відтепер виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Компенсацію отримуватимуть власники або орендарі приміщень, де безоплатно розміщують евакуйованих осіб. Виплати проводитимуть щомісяця — до 25 числа місяця, наступного за звітним.

Передбачено також автоматизацію процесу подання заяв на компенсацію — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Контроль за правильністю нарахування та виплат здійснюватиме Національна соціальна сервісна служба України та її територіальні органи — шляхом перевірки достовірності поданих даних безпосередньо за місцем розміщення евакуйованих осіб.

Крім того, уряд уточнив порядок використання коштів держбюджету для соціального захисту громадян, передбачивши окреме спрямування коштів на компенсації за розміщення евакуйованих осіб.

