Компенсации за коммунальные услуги при размещении ВПЛ — через Пенсионный фонд: когда будут поступать деньги

Кабинет министров внес изменения в постановление №261, которая регулирует предоставление компенсаций за коммунальные услуги при размещении внутренне перемещенных лиц.

Так, правительство утвердило новый порядок компенсаций за потребленные коммунальные услуги, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива при временном размещении эвакуированных лиц в пунктах эвакуации и транзитных центрах.

Теперь выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Компенсацию будут получать владельцы или арендаторы помещений, где бесплатно размещают эвакуированных лиц. Выплаты будут проводиться ежемесячно — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Также предусмотрена автоматизация процесса подачи заявлений на компенсацию — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Контроль за правильностью начисления и выплат будет осуществлять Национальная социальная сервисная служба Украины и ее территориальные органы — путем проверки достоверности представленных данных непосредственно по месту размещения эвакуированных лиц.

Кроме того, правительство уточнило порядок использования средств государственного бюджета для социальной защиты граждан, предусмотрев отдельное направление средств на компенсации за размещение эвакуированных лиц.

