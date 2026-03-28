  В Украине

Компенсации за коммунальные услуги при размещении ВПЛ — через Пенсионный фонд: когда будут поступать деньги

16:01, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Выплаты будут осуществляться ежемесячно — до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Кабинет министров внес изменения в постановление №261, которая регулирует предоставление компенсаций за коммунальные услуги при размещении внутренне перемещенных лиц.

Так, правительство утвердило новый порядок компенсаций за потребленные коммунальные услуги, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива при временном размещении эвакуированных лиц в пунктах эвакуации и транзитных центрах.

Теперь выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Компенсацию будут получать владельцы или арендаторы помещений, где бесплатно размещают эвакуированных лиц. Выплаты будут проводиться ежемесячно — до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Также предусмотрена автоматизация процесса подачи заявлений на компенсацию — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Контроль за правильностью начисления и выплат будет осуществлять Национальная социальная сервисная служба Украины и ее территориальные органы — путем проверки достоверности представленных данных непосредственно по месту размещения эвакуированных лиц.

Кроме того, правительство уточнило порядок использования средств государственного бюджета для социальной защиты граждан, предусмотрев отдельное направление средств на компенсации за размещение эвакуированных лиц.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]