  1. В Україні

У Миколаєві затримали військового ТЦК, який за 22 тисячі гривень обіцяв «зняти з розшуку»

18:59, 28 березня 2026
Фігурант обіцяв за 600 доларів вплинути на посадовців ТЦК, а після отримання коштів був затриманий.
У Миколаєві правоохоронці затримали військовослужбовця районного ТЦК, який за 22 тисячі гривень обіцяв «зняти з розшуку». Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у лютому 2026 року стрілець ‒ помічник гранатометника відділення охорони РТЦК та СП м. Миколаєва дізнався, що громадянин, який планував працевлаштування, перебуває в розшуку через несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.

Так, за 600 доларів він запропонував «вирішити питання», пообіцявши вплинути на службових осіб ТЦК для виключення відповідної інформації з бази розшуку.

Надалі підозрюваний надав вказівки щодо оформлення заяви про зняття з розшуку за наданим зразком, а також передачі персональних даних разом із грошовими коштами.

Під час особистих зустрічей він повідомляв про нібито досягнуті домовленості з посадовцями та розподіл отриманої неправомірної вигоди між учасниками схеми.

У березні 2026 року, після одержання документів та 22 000 гривень, підозрюваного затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України ‒ обіцянка та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 266 240 тис. гривень.

Встановлюється причетність інших службових осіб, а також перевіряється інформація щодо можливих додаткових епізодів незаконної діяльності.

