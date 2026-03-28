В Николаеве задержали военнослужащего ТЦК, который за 22 тысячи гривен обещал «снять с розыска»

Фигурант обещал за 600 долларов повлиять на должностных лиц ТЦК, а после получения средств был задержан.

В Николаеве правоохранители задержали военнослужащего районного ТЦК, который за 22 тысячи гривен обещал «снять с розыска». Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в феврале 2026 года стрелок ‒ помощник гранатометчика отделения охраны РТЦК и СП г. Николаева узнал, что гражданин, планировавший трудоустройство, находится в розыске из-за несвоевременного обновления военно-учетных данных.

Так, за 600 долларов он предложил «решить вопрос», пообещав повлиять на должностных лиц ТЦК для исключения соответствующей информации из базы розыска.

В дальнейшем подозреваемый предоставил указания по оформлению заявления о снятии с розыска по предоставленному образцу, а также передаче персональных данных вместе с денежными средствами.

Во время личных встреч он сообщал о якобы достигнутых договоренностях с должностными лицами и распределении полученной неправомерной выгоды между участниками схемы.

В марте 2026 года, после получения документов и 22 000 гривен, подозреваемого задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — обещание и получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 240 тыс. гривен.

Устанавливается причастность других должностных лиц, а также проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах незаконной деятельности.

