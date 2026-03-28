  1. В Украине

В Николаеве задержали военнослужащего ТЦК, который за 22 тысячи гривен обещал «снять с розыска»

18:59, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фигурант обещал за 600 долларов повлиять на должностных лиц ТЦК, а после получения средств был задержан.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве правоохранители задержали военнослужащего районного ТЦК, который за 22 тысячи гривен обещал «снять с розыска». Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в феврале 2026 года стрелок ‒ помощник гранатометчика отделения охраны РТЦК и СП г. Николаева узнал, что гражданин, планировавший трудоустройство, находится в розыске из-за несвоевременного обновления военно-учетных данных.

Так, за 600 долларов он предложил «решить вопрос», пообещав повлиять на должностных лиц ТЦК для исключения соответствующей информации из базы розыска.

В дальнейшем подозреваемый предоставил указания по оформлению заявления о снятии с розыска по предоставленному образцу, а также передаче персональных данных вместе с денежными средствами.

Во время личных встреч он сообщал о якобы достигнутых договоренностях с должностными лицами и распределении полученной неправомерной выгоды между участниками схемы.

В марте 2026 года, после получения документов и 22 000 гривен, подозреваемого задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — обещание и получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 240 тыс. гривен.

Устанавливается причастность других должностных лиц, а также проверяется информация о возможных дополнительных эпизодах незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]