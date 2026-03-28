  1. В Україні

Податки при продажі авто в Україні: скільки разів можна продати без зборів

16:36, 28 березня 2026
В Україні продаж транспортних засобів оподатковується за чіткими правилами: перший продаж на рік звільняється від податків, тоді як кожна наступна угода вже підлягає оподаткуванню за встановленими ставками.
Податкова служба пояснює, що в Україні діють визначені правила оподаткування продажу та обміну транспортних засобів, які встановлені статтею 173 Податкового кодексу.

Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов’язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи те потрібно.

Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року, дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою – 5%.

Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку – 18%.

Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%.

Дохід від продажу або обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (або міни), але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної, ринкової вартості (за вибором платника податку).

Таким чином, українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

Стрічка новин

