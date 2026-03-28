Налоги при продаже авто в Украине: сколько раз можно продать без сборов

16:36, 28 марта 2026
В Украине продажа транспортных средств облагается налогом по четким правилам: первая продажа на год освобождается от налогов, тогда как каждое следующее соглашение уже подлежит налогообложению по установленным ставкам.
Налоговая служба объясняет, что в Украине действуют определенные правила налогообложения продаж и обмена транспортных средств, установленные статьей 173 Налогового кодекса.

В частности, предусмотрено, что если физическое лицо в течение года продает или обменивает один автомобиль, мотоцикл или мопед, такой доход не облагается налогом. В случае отсутствия других доходов, подлежащих обязательному налогообложению, подавать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах нужно.

Однако в случае продажи второго легкового автотранспорта в течение того же года доход от такой операции уже подлежит налогообложению по ставке – 5%.

Если же лицо продает третье и каждое следующее транспортное средство, применяется ставка налога – 18%.

Также такой доход подлежит налогообложению военным сбором по ставке 5%.

Доход от продажи или обмена легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется на основе цены, указанной в договоре купли-продажи (или мены), но не ниже среднерыночной стоимости такого транспортного средства или не ниже его оценочной, рыночной стоимости (по выбору налогоплательщика).

Таким образом, украинцы могут один раз в год продать легковой автомобиль без налоговых последствий, но каждое следующее соглашение уже подпадает под налогообложение.

