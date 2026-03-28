  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пільги на комуналку для ветеранів: де оформити та які документи підготувати

19:17, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пояснюємо, хто має право на знижки на ЖКП, куди звертатися та як подати заяву.
В Україні ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають гарантоване державою право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться як про знижки на ЖКП, так і про компенсації за придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги

Пільги на оплату комунальних послуг надають:

  • учасникам бойових дій;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни.

Куди звертатися для оформлення

Подати заяву можна через:

  • сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • виконавчі органи місцевих рад і територіальних громад;
  • онлайн — через вебпортал ПФУ або портал «Дія».

Які документи потрібні

Для оформлення пільг необхідно подати:

  • заяву про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;
  • заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • документи, що посвідчують особу;
  • документи, які підтверджують право на пільги;
  • документи членів родини (за потреби);
  • інші документи, що впливають на розмір пільги.

Як подати заяву

Звернення доступне як у паперовій формі — через відповідні установи, так і онлайн через державні електронні сервіси. Це дає змогу оформити пільги без відвідування установ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]