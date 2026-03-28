Пільги на комуналку для ветеранів: де оформити та які документи підготувати

Пояснюємо, хто має право на знижки на ЖКП, куди звертатися та як подати заяву.

В Україні ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають гарантоване державою право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться як про знижки на ЖКП, так і про компенсації за придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги

Пільги на оплату комунальних послуг надають:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни.

Куди звертатися для оформлення

Подати заяву можна через:

сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ);

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчі органи місцевих рад і територіальних громад;

онлайн — через вебпортал ПФУ або портал «Дія».

Які документи потрібні

Для оформлення пільг необхідно подати:

заяву про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;

документи, що посвідчують особу;

документи, які підтверджують право на пільги;

документи членів родини (за потреби);

інші документи, що впливають на розмір пільги.

Як подати заяву

Звернення доступне як у паперовій формі — через відповідні установи, так і онлайн через державні електронні сервіси. Це дає змогу оформити пільги без відвідування установ.

