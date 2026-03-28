Пільги на комуналку для ветеранів: де оформити та які документи підготувати
В Україні ветерани війни та особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають гарантоване державою право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться як про знижки на ЖКП, так і про компенсації за придбання твердого палива та скрапленого газу.
Хто має право на пільги
Пільги на оплату комунальних послуг надають:
- учасникам бойових дій;
- особам з інвалідністю внаслідок війни.
Куди звертатися для оформлення
Подати заяву можна через:
- сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ);
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- виконавчі органи місцевих рад і територіальних громад;
- онлайн — через вебпортал ПФУ або портал «Дія».
Які документи потрібні
Для оформлення пільг необхідно подати:
- заяву про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги;
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
- документи, що посвідчують особу;
- документи, які підтверджують право на пільги;
- документи членів родини (за потреби);
- інші документи, що впливають на розмір пільги.
Як подати заяву
Звернення доступне як у паперовій формі — через відповідні установи, так і онлайн через державні електронні сервіси. Це дає змогу оформити пільги без відвідування установ.
