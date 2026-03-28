Льготы на коммуналку для ветеранов: где оформить и какие документы подготовить

19:17, 28 марта 2026
Объясняем, кто имеет право на скидки на ЖКУ, куда обращаться и как подать заявление.
В Украине ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие боевых действий имеют гарантированное государством право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет как о скидках на ЖКУ, так и о компенсациях за приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы

Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются:

  • участникам боевых действий;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны.

Куда обращаться для оформления

Подать заявление можно через:

  • сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • исполнительные органы местных советов и территориальных общин;
  • онлайн — через вебпортал ПФУ или портал «Дия».

Какие документы нужны

Для оформления льгот необходимо подать:

  • заявление о внесении в реестр лиц, которые имеют право на льготы;
  • заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документы, подтверждающие право на льготы;
  • документы членов семьи (при необходимости);
  • другие документы, которые влияют на размер льготы.

Как подать заявление

Обращение доступно как в бумажной форме — через соответствующие учреждения, так и онлайн через государственные электронные сервисы. Это дает возможность оформить льготы без посещения учреждений.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

