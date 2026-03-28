Льготы на коммуналку для ветеранов: где оформить и какие документы подготовить

Объясняем, кто имеет право на скидки на ЖКУ, куда обращаться и как подать заявление.

В Украине ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие боевых действий имеют гарантированное государством право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет как о скидках на ЖКУ, так и о компенсациях за приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы

Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью вследствие войны.

Куда обращаться для оформления

Подать заявление можно через:

сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительные органы местных советов и территориальных общин;

онлайн — через вебпортал ПФУ или портал «Дия».

Какие документы нужны

Для оформления льгот необходимо подать:

заявление о внесении в реестр лиц, которые имеют право на льготы;

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

документы, удостоверяющие личность;

документы, подтверждающие право на льготы;

документы членов семьи (при необходимости);

другие документы, которые влияют на размер льготы.

Как подать заявление

Обращение доступно как в бумажной форме — через соответствующие учреждения, так и онлайн через государственные электронные сервисы. Это дает возможность оформить льготы без посещения учреждений.

