Льготы на коммуналку для ветеранов: где оформить и какие документы подготовить
В Украине ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие боевых действий имеют гарантированное государством право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет как о скидках на ЖКУ, так и о компенсациях за приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кто имеет право на льготы
Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются:
- участникам боевых действий;
- лицам с инвалидностью вследствие войны.
Куда обращаться для оформления
Подать заявление можно через:
- сервисные центры Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- исполнительные органы местных советов и территориальных общин;
- онлайн — через вебпортал ПФУ или портал «Дия».
Какие документы нужны
Для оформления льгот необходимо подать:
- заявление о внесении в реестр лиц, которые имеют право на льготы;
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- документы, удостоверяющие личность;
- документы, подтверждающие право на льготы;
- документы членов семьи (при необходимости);
- другие документы, которые влияют на размер льготы.
Как подать заявление
Обращение доступно как в бумажной форме — через соответствующие учреждения, так и онлайн через государственные электронные сервисы. Это дает возможность оформить льготы без посещения учреждений.
