  1. В Україні

Ветерани навчатимуть цивільних: як працюватиме нова система нацспротиву

17:48, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні запроваджують системну підготовку громадян до національного спротиву — парламент ухвалив закон №13347, який охопить навчання від школи до дорослого віку.
Повномасштабне вторгнення змінило підхід до безпеки в Україні. Через ракетні удари та диверсійні загрози кожен громадянин має бути готовим швидко діяти в надзвичайних ситуаціях. Навички самозахисту, домедичної допомоги та алгоритми дій під час бойових умов стали необхідними для всіх, а не лише для військових.

Парламент ухвалив закон №13347, який запроваджує системну підготовку до національного спротиву для українців різного віку — від школярів до дорослих.

Мета — сформувати практичні навички, що допоможуть діяти в критичних ситуаціях і рятувати життя.

Як зазначила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, закон посилює обороноздатність і створює єдину систему підготовки. До навчань планують активно залучати ветеранів війни.

Ключові нововведення:

- Створення мережі обласних центрів підготовки. У кожному регіоні з’являться спеціальні заклади, де цивільні зможуть отримати практичний вишкіл: від поводження зі зброєю та мінної безпеки до домедичної допомоги.

- Інтеграція системи в освіту. Оновлення предмета «Захист України» у школах та профтехах. Для студентів коледжів та університетів денної форми вводиться обов’язкова дисципліна — «Основи національного спротиву».

- Використання бойового досвіду. До викладання та тренувань активно залучатимуть ветеранів війни.

- Партнерство з громадськістю. Програма передбачає тісну співпрацю зі спортивними закладами та громадськими об’єднаннями.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 березня ухвалила закон щодо підготовки громадян до національного спротиву. За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати.

За словами голови комітету Олександр Завітневич, документ передбачає зміну підходу до підготовки громадян. Замість базової загальновійськової підготовки пропонується запровадити комплексну систему підготовки до національного спротиву.

Підготовка охоплюватиме учнів та студентів незалежно від статі. У закладах освіти планують запровадити нову дисципліну «Основи національного спротиву», а також оновити та вдосконалити викладання предмета «Захист України».

Закон також передбачає створення спеціалізованих центрів підготовки громадян до національного спротиву, де проводитимуть практичні заняття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект Україна війна

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]