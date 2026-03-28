  В Украине

Ветераны будут обучать гражданских: как будет работать новая система нацсопротивления

17:48, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине вводят системную подготовку граждан к национальному сопротивлению — парламент принял закон №13347, который охватит обучение от школы до взрослого возраста.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабное вторжение изменило подход к безопасности в Украине. Из-за ракетных ударов и диверсионных угроз каждый гражданин должен быть готов быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. Навыки самозащиты, доврачебной помощи и алгоритмы действий в условиях боевых действий стали необходимыми для всех, а не только для военных.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Парламент принял закон №13347, который вводит системную подготовку к национальному сопротивлению для украинцев разного возраста — от школьников до взрослых.

Цель — сформировать практические навыки, которые помогут действовать в критических ситуациях и спасать жизни.

Как отметила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, закон усиливает обороноспособность и создает единую систему подготовки. К обучению планируют активно привлекать ветеранов войны.

Ключевые нововведения:

  • Создание сети областных центров подготовки. В каждом регионе появятся специализированные учреждения, где гражданские смогут получить практическую подготовку: от обращения с оружием и минной безопасности до доврачебной помощи.
  • Интеграция системы в образование. Обновление предмета «Защита Украины» в школах и профтехучилищах. Для студентов колледжей и университетов дневной формы вводится обязательная дисциплина — «Основы национального сопротивления».
  • Использование боевого опыта. К преподаванию и тренировкам будут активно привлекаться ветераны войны.
  • Партнерство с общественностью. Программа предусматривает тесное сотрудничество со спортивными учреждениями и общественными организациями.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 марта приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

По словам главы комитета Александра Завитневича, документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют ввести новую дисциплину «Основы национального сопротивления», а также обновить и усовершенствовать преподавание предмета «Защита Украины».

Закон также предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводиться практические занятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]