Ветераны будут обучать гражданских: как будет работать новая система нацсопротивления

В Украине вводят системную подготовку граждан к национальному сопротивлению — парламент принял закон №13347, который охватит обучение от школы до взрослого возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабное вторжение изменило подход к безопасности в Украине. Из-за ракетных ударов и диверсионных угроз каждый гражданин должен быть готов быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. Навыки самозащиты, доврачебной помощи и алгоритмы действий в условиях боевых действий стали необходимыми для всех, а не только для военных.

Цель — сформировать практические навыки, которые помогут действовать в критических ситуациях и спасать жизни.

Как отметила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, закон усиливает обороноспособность и создает единую систему подготовки. К обучению планируют активно привлекать ветеранов войны.

Ключевые нововведения:

Создание сети областных центров подготовки. В каждом регионе появятся специализированные учреждения, где гражданские смогут получить практическую подготовку: от обращения с оружием и минной безопасности до доврачебной помощи.

Интеграция системы в образование. Обновление предмета «Защита Украины» в школах и профтехучилищах. Для студентов колледжей и университетов дневной формы вводится обязательная дисциплина — «Основы национального сопротивления».

Использование боевого опыта. К преподаванию и тренировкам будут активно привлекаться ветераны войны.

Партнерство с общественностью. Программа предусматривает тесное сотрудничество со спортивными учреждениями и общественными организациями.

Напомним, Верховная Рада Украины 25 марта приняла закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

По словам главы комитета Александра Завитневича, документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют ввести новую дисциплину «Основы национального сопротивления», а также обновить и усовершенствовать преподавание предмета «Защита Украины».

Закон также предусматривает создание специализированных центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, где будут проводиться практические занятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.