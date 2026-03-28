Уряд поширив стипендії Кабміну на студентів з інвалідністю у профтехах і коледжах

Кабінет Міністрів розширив програму академічних стипендій для обдарованих студентів з інвалідністю, поширивши її на здобувачів професійної та фахової передвищої освіти.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови КМУ №1312 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів».

Рішенням розширено можливість призначення таких стипендій саме для обдарованих студентів з числа осіб з інвалідністю.

Відтепер право на академічну стипендію Кабміну поширено на студентів з інвалідністю, які навчаються не лише у закладах вищої освіти, а й на рівнях професійної та фахової передвищої освіти.

Відповідно до змін, передбачено 50 академічних стипендій для студентів з інвалідністю у закладах фахової передвищої освіти та ще 30 — для студентів з інвалідністю у закладах професійної освіти.

