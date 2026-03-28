Правительство распространило стипендии Кабмина на студентов с инвалидностью в профтехах и колледжах

Кабинет Министров расширил программу академических стипендий для одаренных студентов с инвалидностью, распространив ее на соискателей профессионального и профессионального высшего образования.

Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ №1312 "Об учреждении академической стипендии Кабинета Министров Украины одаренным студентам из числа инвалидов".

Решением расширена возможность назначения таких стипендий именно для одаренных студентов из лиц с инвалидностью.

Теперь право на академическую стипендию Кабмина распространено на студентов с инвалидностью, которые учатся не только в учреждениях высшего образования, но и на уровнях профессионального и профессионального высшего образования.

Согласно изменениям, предусмотрено 50 академических стипендий для студентов с инвалидностью в учреждениях профессионального высшего образования и еще 30 – для студентов с инвалидностью в учреждениях профессионального образования.

