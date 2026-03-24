ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

На засіданні ВРП, що відбулося 19 березня заявила про необхідність посилення відповідальності за втручання у діяльність суддів.

Вища рада правосуддя під час засідання окреслила проблеми реалізації заходів Дорожньої карти з питань верховенства права, зокрема у частині реагування на втручання в діяльність суддів.

Виконавцями відповідного заходу визначено Вищу раду правосуддя, Офіс Генерального прокурора, Раду прокурорів України та Верховну Раду України. При цьому ВРП реалізує його виключно в межах своєї компетенції, тоді як питання, що стосуються прокуратури, належать до повноважень інших органів.

За результатами роботи профільної робочої групи встановлено, що чинне законодавство потребує вдосконалення, насамперед у частині механізмів реагування на втручання в незалежність суддів. У ВРП наголошують, що наразі на законодавчому рівні відсутнє чітке визначення самого поняття втручання, що призводить до його оціночного тлумачення.

Також зафіксовано проблеми з реагуванням правоохоронних органів: зокрема, за повідомленнями суддів не завжди вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а самі заяви можуть тривалий час передаватися між різними органами, що затягує розслідування.

У ВРП підкреслюють, що окремі випадки втручання мають серйозні наслідки, включаючи загрози особистій безпеці суддів. Як приклад наведено напад на суддю у місті Дніпро у 2022 році, що, за оцінкою органу, створює атмосферу тиску та підриває довіру до правосуддя.

Загалом було проаналізовано понад 2 тисячі звернень суддів за 2016–2023 роки. Висновки свідчать про низьку ефективність притягнення до кримінальної відповідальності за втручання у діяльність суддів, попри значну кількість відповідних повідомлень.

У зв’язку з цим ВРП пропонує:

посилити механізми реагування правоохоронних органів;

розширити відповідальність за бездіяльність у таких справах;

законодавчо закріпити обов’язок регулярного інформування ВРП про хід розслідувань (щонайменше раз на три місяці).

Крім того, у ВРП звернули увагу на проблему надмірного формалізму у повідомленнях суддів про втручання в їхню діяльність. За даними органу, значна частина таких повідомлень не потребує реагування, однак судді змушені їх подавати через законодавчо встановлений обов’язок. Невиконання цього обов’язку, відповідно до чинного законодавства, є підставою для дисциплінарної відповідальності.

У зв’язку з цим ВРП вважає доцільним виключити норму про відповідальність за неповідомлення про втручання під час розгляду відповідних законопроєктів у Верховна Рада України. Йдеться, зокрема, про зареєстровані у 2025 році законопроєкти щодо вдосконалення системи судоустрою.

Окремий блок пропозицій стосувався бюджетного процесу. У ВРП наголошують, що незалежність судової влади неможлива без належного фінансування, і пропонують:

надати ВРП формалізовану роль у підготовці проєкту державного бюджету;

передбачити обов’язковий розгляд її пропозицій щодо фінансування судової системи;

запровадити окрему парламентську процедуру розгляду таких пропозицій.

Також у ВРП підкреслили необхідність забезпечення інституційної безперервності органу. Зокрема, пропонується:

дозволити відступ від конкурсних вимог у разі ризику втрати повноважності складу;

закріпити обов’язок членів ВРП виконувати повноваження до призначення наступників.

Крім того, ВРП наполягає на посиленні ролі своїх консультативних висновків у законодавчому процесі. Пропонується зробити обов’язковим їх врахування при розгляді законопроєктів щодо судоустрою, а також забезпечити їх своєчасне направлення та публікацію на сайті парламенту.

У ВРП зазначають, що реалізація цих ініціатив відповідає Дорожній карті з питань верховенства права та має на меті зміцнення інституційної незалежності судової влади в Україні.

На засіданні 24 березня члени Вищої Ради правосуддя проголосували за прийняття рішення про публічне звернення до Верховної Ради України.

Вища Рада правосуддя оголосила резолютивну частину рішення щодо публічного звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Таким чином, ВРП вирішила:

ухвалити публічне звернення щодо відповідних дій;

оприлюднити звернення на вебсайті Вищої Ради правосуддя;

надіслати копії звернення усім зазначеним комітета.

