ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

14:41, 24 марта 2026
Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.
На заседании ВСП, состоявшемся 19 марта, было заявлено о необходимости усиления ответственности за вмешательство в деятельность судей. Высший совет правосудия в ходе заседания очертил проблемы реализации мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права, в частности в части реагирования на вмешательство в деятельность судей.

Исполнителями соответствующего мероприятия определены Высший совет правосудия, Офис Генерального прокурора, Совет прокуроров Украины и Верховная Рада Украины. При этом ВСП реализует его исключительно в пределах своей компетенции, тогда как вопросы, касающиеся прокуратуры, относятся к полномочиям других органов.

По результатам работы профильной рабочей группы установлено, что действующее законодательство требует совершенствования, прежде всего в части механизмов реагирования на вмешательство в независимость судей. В ВСП подчеркивают, что на данный момент на законодательном уровне отсутствует четкое определение самого понятия вмешательства, что приводит к его оценочному толкованию.

Также зафиксированы проблемы с реагированием правоохранительных органов: в частности, по сообщениям судей не всегда вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований, а сами заявления могут длительное время передаваться между различными органами, что затягивает расследование.

В ВСП подчеркивают, что отдельные случаи вмешательства имеют серьезные последствия, включая угрозы личной безопасности судей. В качестве примера приведено нападение на судью в городе Днепр в 2022 году, что, по оценке органа, создает атмосферу давления и подрывает доверие к правосудию.

Всего было проанализировано более 2 тысяч обращений судей за 2016–2023 годы. Выводы свидетельствуют о низкой эффективности привлечения к уголовной ответственности за вмешательство в деятельность судей, несмотря на значительное количество соответствующих сообщений.

В связи с этим ВСП предлагает:

  • усилить механизмы реагирования правоохранительных органов;
  • расширить ответственность за бездействие в таких делах;
  • законодательно закрепить обязанность регулярного информирования ВСП о ходе расследований (минимум раз в три месяца).

Кроме того, в ВСП обратили внимание на проблему избыточного формализма в сообщениях судей о вмешательстве в их деятельность. По данным органа, значительная часть таких сообщений не требует реагирования, однако судьи вынуждены их подавать из-за законодательно установленной обязанности. Невыполнение этой обязанности, согласно действующему законодательству, является основанием для дисциплинарной ответственности.

В связи с этим ВСП считает целесообразным исключить норму об ответственности за несообщение о вмешательстве при рассмотрении соответствующих законопроектов в Верховной Раде Украины. Речь идет, в частности, о зарегистрированных в 2025 году законопроектах по совершенствованию системы судоустройства.

Отдельный блок предложений касался бюджетного процесса. В ВСП подчеркивают, что независимость судебной власти невозможна без надлежащего финансирования, и предлагают:

  • предоставить ВСП формализованную роль в подготовке проекта государственного бюджета;
  • предусмотреть обязательное рассмотрение ее предложений по финансированию судебной системы;
  • ввести отдельную парламентскую процедуру рассмотрения таких предложений.

Также в ВСП подчеркнули необходимость обеспечения институциональной непрерывности органа. В частности, предлагается:

  • разрешить отступление от конкурсных требований в случае риска потери полномочности состава;
  • закрепить обязанность членов ВСП исполнять полномочия до назначения преемников.

Кроме того, ВСП настаивает на усилении роли своих консультативных заключений в законодательном процессе. Предлагается сделать обязательным их учет при рассмотрении законопроектов относительно судоустройства, а также обеспечить их своевременное направление и публикацию на сайте парламента.

В ВСП отмечают, что реализация этих инициатив соответствует Дорожной карте по вопросам верховенства права и имеет целью укрепление институциональной независимости судебной власти в Украине.

На заседании 24 марта члены Высшего совета правосудия проголосовали за принятие решения о публичном обращении к Верховной Раде Украины. Высший совет правосудия объявил резолютивную часть решения относительно публичного обращения к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Таким образом, ВСП решил:

  • принять публичное обращение относительно соответствующих действий;
  • обнародовать обращение на веб-сайте Высшего совета правосудия;
  • направить копии обращения всем указанным комитетам.

судья дисциплинарное дело бюджет ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кликнула – и присвоила 0,1 га: суд в Киеве раскрыл аферу с государственным земельным реєстром

Суд вынес приговор за незаконное оформление земельного участка, но без реального лишения свободы.

Госфинмониторинг: как Украина ищет «грязные» деньги за границей

В Госфинмониторинге объяснили, как работает международная финансовая разведка.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

