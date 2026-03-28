  1. В Україні

Кабмін привів перелік історичних населених пунктів у відповідність до законів про декомунізацію

16:54, 28 березня 2026
Уряд вніс зміни до Списку історичних населених місць, привівши його у відповідність до законів про декомунізацію, адміністративно-територіальний устрій та рішень Верховної Ради щодо перейменування населених пунктів.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Списку історичних населених місць України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення ухвалено з метою приведення переліку у відповідність до чинного законодавства.

За його словами, йдеться про узгодження зі законами України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

Крім того, зміни враховують постанови Верховної Ради України, ухвалені на виконання цих законів, а також інші рішення парламенту щодо перейменування населених пунктів.

Кабінет Міністрів України Україна декомунізація

