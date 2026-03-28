  1. В Украине

Кабмин привел перечень исторических населенных пунктов в соответствие с законами о декоммунизации

16:54, 28 марта 2026
Правительство внесло изменения в Список исторических населенных мест, приведя его в соответствие с законами о декоммунизации, административно-территориальном устройстве и решениями Верховной Рады по переименованию населенных пунктов.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Список исторических населенных мест Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Решение принято с целью приведения перечня в соответствие с действующим законодательством.

По его словам, речь идет о согласовании с законами Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

Кроме того, изменения учитывают постановления Верховной Рады Украины, принятые во исполнение этих законов, а также другие решения парламента о переименовании населенных пунктов.

Кабинет Министров Украины Украина декоммунизация

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

