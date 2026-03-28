Кабмин привел перечень исторических населенных пунктов в соответствие с законами о декоммунизации
Кабинет Министров Украины внес изменения в Список исторических населенных мест Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Решение принято с целью приведения перечня в соответствие с действующим законодательством.
По его словам, речь идет о согласовании с законами Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» и «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».
Кроме того, изменения учитывают постановления Верховной Рады Украины, принятые во исполнение этих законов, а также другие решения парламента о переименовании населенных пунктов.
