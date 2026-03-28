  В Україні

Верхівка айсберга: Зеленський прокоментував умови США щодо гарантій безпеки та Донбасу

18:24, 28 березня 2026
Володимир Зеленський заявив, що публічна інформація про переговори зі США відображає лише частину домовленостей.
Публічні заяви щодо переговорів зі США відображають лише частину домовленостей, тоді як значна їх частина обговорюється непублічно. Питання гарантій безпеки з боку США пов’язується із завершенням війни та виконанням певних умов.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з пресою, коментуючи заяву Марко Рубіо, який заперечив інформацію про те, що американські гарантії безпеки залежать від виведення українських військ із Донбасу.

"Знаєте, як кажуть, більша частина айсбергу не видна. То, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто. Можна формулювати по-різному", - підкреслив глава держави.

За його словами, значна частина домовленостей залишається поза публічним простором, і оприлюднюється лише обмежений обсяг інформації.

Також Зеленський повідомив, що Україна пропонувала компромісний варіант — погодити гарантії безпеки ще до завершення війни. Ідея полягала в підготовці необхідних документів заздалегідь, щоб Конгрес США міг затвердити їх на фінальному етапі врегулювання.

Водночас, як зазначив Президент, американська сторона не підтримала цю пропозицію, наголосивши, що підписання та надання гарантій можливі лише після повного припинення бойових дій.

Нагадаємо, Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон нібито вимагає від України залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки.  Він підкреслив, що питання гарантій безпеки може розглядатися лише після завершення війни, оскільки в іншому випадку це означало б безпосереднє втягнення США у конфлікт.

