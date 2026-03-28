  1. В Украине

Верховка айсберга: Зеленский прокомментировал условия США по гарантиям безопасности и Донбассу

18:24, 28 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что публичная информация о переговорах с США отражает лишь часть договоренностей.
Публичные заявления по переговорам с США отражают лишь часть договоренностей, в то время как значительная их часть обсуждается непублично. Вопрос гарантий безопасности со стороны США связан с завершением войны и выполнением определенных условий.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время онлайн-общения с прессой, комментируя заявление Марко Рубио, отрицающего информацию о том, что американские гарантии безопасности зависят от вывода украинских войск из Донбасса.

"Знаете, как говорится, большая часть айсберга не видна. Так, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю совершенно откровенно. Можно формулировать по-разному", - подчеркнул глава государства.

По его словам, значительная часть договоренностей остается вне публичного пространства, и обнародуется лишь ограниченный объем информации.

Также Зеленский сообщил, что Украина предлагала компромиссный вариант – согласовать гарантии безопасности еще до завершения войны. Идея заключалась в подготовке необходимых документов заранее, чтобы Конгресс США мог утвердить их на финальном этапе урегулирования.

В то же время, как отметил Президент, американская сторона не поддержала это предложение, отметив, что подписание и предоставление гарантий возможны только после полного прекращения боевых действий.

Напомним, Госсекретарь США Марко Рубио отрицает информацию о том, что Вашингтон якобы требует от Украины покинуть Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности может рассматриваться только после завершения войны, поскольку в противном случае это означало бы непосредственное вовлечение США в конфликт.

