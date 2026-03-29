  1. В Україні

Обтяження нерухомості — що означають арешт, іпотека та заборона відчуження

09:06, 29 березня 2026
Пояснення ключових обмежень і їх наслідків для власників житла.
У витягах із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно громадяни нерідко звертають увагу на розділ «Обтяження». Це викликає занепокоєння, адже багато хто помилково пов’язує такі записи з ризиком втрати житла. Насправді обтяження не означає позбавлення права власності, а лише встановлює певні обмеження щодо розпорядження майном.

Власник зберігає свої права на нерухомість, однак у період дії обтяження не може вільно продати, подарувати чи іншим чином переоформити об’єкт.

Іпотека: обмеження до повного розрахунку з банком

Найпоширеніший вид обтяження — іпотека. Вона виникає, коли нерухомість придбана за кредитні кошти та передана в заставу банку. У такому разі власник має право користуватися житлом, однак відчуження можливе лише за згодою банківської установи. Після повного погашення кредиту обтяження підлягає зняттю.

Арешт: наслідок боргових або судових зобов’язань

Арешт на нерухомість накладають органи державної виконавчої служби або суд. Підставами можуть бути заборгованості, несплата аліментів, штрафи чи судові спори. За наявності арешту забороняється відчуження майна, а нотаріальні дії щодо нього не здійснюються. Обмеження діє до повного виконання зобов’язань або набрання чинності відповідним судовим рішенням.

Заборона відчуження: окремий механізм обмеження

Заборона відчуження також передбачає обмеження на продаж або дарування нерухомості, однак має інші підстави виникнення. Зокрема, вона може встановлюватися у випадках спадкування, укладення договорів довічного утримання або іпотеки. Скасовує таке обтяження орган чи особа, які його встановили.

Важливо: наявність обтяження не означає втрату права власності на житло. Водночас воно унеможливлює укладення угод щодо нерухомості до моменту зняття відповідних обмежень.

арешт нерухомість

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовим, які викриватимуть корупцію в армії, надаватимуть відпустку для переведення в іншу частину

Військовослужбовцям, які повідомляють про корупцію у секторі безпеки і оборони, пропонується надати тривалу оплачувану відпустку та можливість переведення до іншого виду чи роду військ за власним бажанням.

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

