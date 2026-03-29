  1. В Украине

Обременение недвижимости — что означают арест, ипотека и запрет отчуждения

09:06, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разъяснение ключевых ограничений и их последствий для владельцев жилья.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В выписках из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество граждане нередко обращают внимание на раздел «Обременения». Это вызывает беспокойство, ведь многие ошибочно связывают такие записи с риском потери жилья. На самом деле обременение не означает лишение права собственности, а лишь устанавливает определенные ограничения в отношении распоряжения имуществом.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Собственник сохраняет свои права на недвижимость, однако в период действия обременения не может свободно продать, подарить или иным образом переоформить объект.

Ипотека: ограничение до полного расчета с банком

Наиболее распространенный вид обременения — ипотека. Она возникает, когда недвижимость приобретена за кредитные средства и передана в залог банку. В таком случае собственник имеет право пользоваться жильем, однако отчуждение возможно только с согласия банковского учреждения. После полного погашения кредита обременение подлежит снятию.

Арест: последствие долговых или судебных обязательств

Арест на недвижимость накладывают органы государственной исполнительной службы или суд. Основаниями могут быть задолженности, неуплата алиментов, штрафы или судебные споры. При наличии ареста запрещается отчуждение имущества, а нотариальные действия в отношении него не осуществляются. Ограничение действует до полного выполнения обязательств или вступления в силу соответствующего судебного решения.

Запрет отчуждения: отдельный механизм ограничения

Запрет отчуждения также предусматривает ограничение на продажу или дарение недвижимости, однако имеет иные основания возникновения. В частности, он может устанавливаться в случаях наследования, заключения договоров пожизненного содержания или ипотеки. Отменяет такое обременение орган или лицо, которые его установили.

Важно: наличие обременения не означает потерю права собственности на жилье. В то же время оно делает невозможным заключение сделок в отношении недвижимости до момента снятия соответствующих ограничений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

арест недвижимость

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]