  В Україні

В Одесі професора звільнили з університету через те, що він підготував на іспит білети російською мовою

09:24, 29 березня 2026
Порушення мовного законодавства підтвердила перевірка після скарги студента.
В Одеському національному технологічному університеті звільнили професора після перевірки, яка підтвердила порушення мовного законодавства під час освітнього процесу. Викладач проводив заняття та готував екзаменаційні білети російською мовою, що суперечить вимогам закону щодо використання державної мови в освіті.

Як повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови, підставою для перевірки стала скарга студента. До звернення були додані копії екзаменаційних білетів, у яких запитання викладені російською мовою.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Анна Неруш зазначила, що після отримання скарги було оперативно розпочато заходи державного контролю та направлено відповідний лист до адміністрації закладу освіти.

Університет у відповіді повідомив про проведення внутрішньої перевірки, яка підтвердила викладені у скарзі факти. Сам викладач пояснив використання російської мови технічними труднощами та застосуванням раніше підготовлених матеріалів, а також тим, що відповідав студентам мовою їхніх звернень.

За результатами перевірки складено протокол про порушення статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Станом на зараз професора звільнено з посади.

У межах контролю також відбулася робоча зустріч із керівництвом закладу, під час якої обговорили загальну мовну ситуацію в університеті та подальші кроки щодо дотримання законодавства. Сторони домовилися про проведення окремої зустрічі зі студентами та викладачами.

В Офісі Уповноваженого нагадують: відповідно до законодавства, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

