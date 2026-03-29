В Одессе профессора уволили из университета из-за того, что он подготовил на экзамен билеты на русском языке

Нарушение языкового законодательства подтвердила проверка после жалобы студента.

В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора после проверки, которая подтвердила нарушение языкового законодательства в ходе образовательного процесса. Преподаватель проводил занятия и готовил экзаменационные билеты на русском языке, что противоречит требованиям закона относительно использования государственного языка в образовании.

Как сообщили в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка, основанием для проверки стала жалоба студента. К обращению были приложены копии экзаменационных билетов, в которых вопросы изложены на русском языке.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш отметила, что после получения жалобы были оперативно начаты мероприятия государственного контроля и направлено соответствующее письмо в адрес администрации учебного заведения.

Университет в ответе сообщил о проведении внутренней проверки, которая подтвердила изложенные в жалобе факты. Сам преподаватель объяснил использование русского языка техническими трудностями и применением ранее подготовленных материалов, а также тем, что отвечал студентам на языке их обращений.

По результатам проверки составлен протокол о нарушении статьи 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По состоянию на сейчас профессор уволен с занимаемой должности.

В рамках контроля также состоялась рабочая встреча с руководством учебного заведения, в ходе которой обсудили общую языковую ситуацию в университете и дальнейшие шаги по соблюдению законодательства. Стороны договорились о проведении отдельной встречи со студентами и преподавателями.

В Офисе Уполномоченного напоминают: в соответствии с законодательством, языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык.

