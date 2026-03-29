  1. В Украине

В Одессе профессора уволили из университета из-за того, что он подготовил на экзамен билеты на русском языке

09:24, 29 марта 2026
Нарушение языкового законодательства подтвердила проверка после жалобы студента.
В Одесском национальном технологическом университете уволили профессора после проверки, которая подтвердила нарушение языкового законодательства в ходе образовательного процесса. Преподаватель проводил занятия и готовил экзаменационные билеты на русском языке, что противоречит требованиям закона относительно использования государственного языка в образовании.

Как сообщили в Офисе Уполномоченного по защите государственного языка, основанием для проверки стала жалоба студента. К обращению были приложены копии экзаменационных билетов, в которых вопросы изложены на русском языке.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Анна Неруш отметила, что после получения жалобы были оперативно начаты мероприятия государственного контроля и направлено соответствующее письмо в адрес администрации учебного заведения.

Университет в ответе сообщил о проведении внутренней проверки, которая подтвердила изложенные в жалобе факты. Сам преподаватель объяснил использование русского языка техническими трудностями и применением ранее подготовленных материалов, а также тем, что отвечал студентам на языке их обращений.

По результатам проверки составлен протокол о нарушении статьи 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По состоянию на сейчас профессор уволен с занимаемой должности.

В рамках контроля также состоялась рабочая встреча с руководством учебного заведения, в ходе которой обсудили общую языковую ситуацию в университете и дальнейшие шаги по соблюдению законодательства. Стороны договорились о проведении отдельной встречи со студентами и преподавателями.

В Офисе Уполномоченного напоминают: в соответствии с законодательством, языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

