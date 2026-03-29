Переплата пенсії: коли доведеться повертати гроші і як цього уникнути

Розмір пенсії залежить від низки обставин, і у разі їх зміни пенсіонери мають своєчасно повідомляти про це органи Пенсійного фонду України. Інакше може виникнути переплата — кошти, які згодом доведеться повернути.

У Пенсійному фонді пояснюють: зайві виплати найчастіше виникають через несвоєчасне інформування або подання недостовірних даних. Зокрема, на розмір пенсії впливають такі фактори:

працевлаштування або звільнення пенсіонера, а також початок чи припинення підприємницької діяльності;

робота за спеціальністю для тих, хто отримує пенсію за вислугу років (у такому разі виплата може бути припинена);

зміна місця проживання, зокрема виїзд із територій, де передбачені додаткові надбавки;

втрата або зміна статусу, який дає право на пільги;

зміна обставин, що є підставою для отримання окремих доплат — наприклад, на утримання дитини.

Також переплата може виникнути через помилки або порушення з боку інших осіб. Серед поширених випадків — недостовірні дані від роботодавця про стаж чи зарплату, одночасне отримання різних виплат на одну дитину або зняття коштів після смерті пенсіонера.

У разі переплати закон передбачає її повернення — добровільно або за рішенням органів Пенсійного фонду чи суду.

Щоб уникнути таких ситуацій, у Пенсійному фонді радять своєчасно повідомляти про всі зміни. Це можна зробити особисто у сервісному центрі або дистанційно — через електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Фахівці наголошують: переплата не означає «бонус», адже ці кошти доведеться повернути, тому важливо вчасно інформувати про обставини, що впливають на пенсійні виплати.

