Переплата пенсии: когда придется возвращать деньги и как этого избежать

Трудоустройство, переезд или изменение статуса могут повлиять на размер выплат.

Размер пенсии зависит от ряда обстоятельств, и в случае их изменения пенсионеры должны своевременно сообщать об этом органам Пенсионного фонда Украины. В противном случае может возникнуть переплата — средства, которые впоследствии придется вернуть.

В Пенсионном фонде поясняют: лишние выплаты чаще всего возникают из-за несвоевременного информирования или предоставления недостоверных данных. В частности, на размер пенсии влияют такие факторы:

трудоустройство или увольнение пенсионера, а также начало или прекращение предпринимательской деятельности;

работа по специальности для тех, кто получает пенсию за выслугу лет (в таком случае выплата может быть прекращена);

изменение места проживания, в частности выезд с территорий, где предусмотрены дополнительные надбавки;

утрата или изменение статуса, дающего право на льготы;

изменение обстоятельств, являющихся основанием для получения отдельных доплат — например, на содержание ребенка.

Также переплата может возникнуть из-за ошибок или нарушений со стороны других лиц. Среди распространенных случаев — недостоверные данные от работодателя о стаже или заработной плате, одновременное получение различных выплат на одного ребенка или снятие средств после смерти пенсионера.

В случае переплаты закон предусматривает ее возврат — добровольно или по решению органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке.

Чтобы избежать таких ситуаций, в Пенсионном фонде советуют своевременно сообщать обо всех изменениях. Это можно сделать лично в сервисном центре или дистанционно — через электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Специалисты подчеркивают: переплата не означает «бонус», поскольку эти средства придется вернуть, поэтому важно своевременно информировать об обстоятельствах, влияющих на пенсионные выплаты.

