Змінили прізвище чи адресу — як оновити дані в податковій

Повідомити про зміни потрібно протягом місяця — інакше можливі проблеми з обліком.

Фізичні особи зобов’язані повідомляти податкові органи про зміну персональних даних, які вносяться до облікової картки платника податків. Йдеться, зокрема, про зміну прізвища, місця проживання чи інших ідентифікаційних даних.

Як повідомляють податківці, зробити це потрібно протягом місяця з моменту виникнення змін. Для цього подається заява за формою № 5ДР та документ, що посвідчує особу.

Як подати заяву

Оновити дані можна:

особисто, звернувшись до податкового органу за місцем проживання;

у разі зміни адреси — за новим місцем проживання або до будь-якого податкового органу;

через представника — за наявності нотаріально посвідченої довіреності.

При поданні заяви необхідно надати оригінали документів (для перевірки) та їх копії.

Які документи потрібні

Для внесення змін використовуються дані паспорта та документів, що підтверджують відповідні зміни.

Зокрема, для підтвердження місця проживання потрібно надати один із документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт-книжечку;

тимчасове посвідчення громадянина України.

Внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік ВПО.

Скільки часу займає оновлення

Зміни до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків вносяться протягом трьох робочих днів після подання заяви.

Водночас у податковій застерігають: якщо у заяві виявлять помилки або недостовірні дані, у внесенні змін можуть відмовити.

Фахівці радять уважно перевіряти інформацію перед поданням документів і не затягувати з оновленням даних, щоб уникнути ускладнень у податковому обліку.

