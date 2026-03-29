Изменили фамилию или адрес — как обновить данные в налоговой

Сообщить об изменениях необходимо в течение месяца — иначе возможны проблемы с учетом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица обязаны сообщать налоговым органам об изменении персональных данных, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, места проживания или других идентификационных данных.

Как сообщают налоговики, сделать это необходимо в течение месяца с момента возникновения изменений. Для этого подается заявление по форме № 5ДР и документ, удостоверяющий личность.

Как подать заявление

Обновить данные можно:

лично, обратившись в налоговый орган по месту проживания;

в случае изменения адреса — по новому месту проживания или в любой налоговый орган;

через представителя — при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

При подаче заявления необходимо предоставить оригиналы документов (для проверки) и их копии.

Какие документы нужны

Для внесения изменений используются данные паспорта и документов, подтверждающих соответствующие изменения.

В частности, для подтверждения места проживания необходимо предоставить один из документов:

выписку из реестра территориальной общины;

паспорт в форме книжечки;

временное удостоверение гражданина Украины.

Внутренне перемещенные лица дополнительно подают справку о постановке на учет ВПО.

Сколько времени занимает обновление

Изменения в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков вносятся в течение трех рабочих дней после подачи заявления.

В то же время в налоговой предупреждают: если в заявлении будут обнаружены ошибки или недостоверные данные, во внесении изменений могут отказать.

Специалисты советуют внимательно проверять информацию перед подачей документов и не затягивать с обновлением данных, чтобы избежать осложнений в налоговом учете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.