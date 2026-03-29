Изменили фамилию или адрес — как обновить данные в налоговой
Физические лица обязаны сообщать налоговым органам об изменении персональных данных, которые вносятся в учетную карточку налогоплательщика. Речь идет, в частности, об изменении фамилии, места проживания или других идентификационных данных.
Как сообщают налоговики, сделать это необходимо в течение месяца с момента возникновения изменений. Для этого подается заявление по форме № 5ДР и документ, удостоверяющий личность.
Как подать заявление
Обновить данные можно:
- лично, обратившись в налоговый орган по месту проживания;
- в случае изменения адреса — по новому месту проживания или в любой налоговый орган;
- через представителя — при наличии нотариально удостоверенной доверенности.
При подаче заявления необходимо предоставить оригиналы документов (для проверки) и их копии.
Какие документы нужны
Для внесения изменений используются данные паспорта и документов, подтверждающих соответствующие изменения.
В частности, для подтверждения места проживания необходимо предоставить один из документов:
- выписку из реестра территориальной общины;
- паспорт в форме книжечки;
- временное удостоверение гражданина Украины.
Внутренне перемещенные лица дополнительно подают справку о постановке на учет ВПО.
Сколько времени занимает обновление
Изменения в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков вносятся в течение трех рабочих дней после подачи заявления.
В то же время в налоговой предупреждают: если в заявлении будут обнаружены ошибки или недостоверные данные, во внесении изменений могут отказать.
Специалисты советуют внимательно проверять информацию перед подачей документов и не затягивать с обновлением данных, чтобы избежать осложнений в налоговом учете.
