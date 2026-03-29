ВПО можуть отримати виплати з попередніх місяців: ключова дата — 1 травня

Заяву потрібно подати до цієї дати, щоб отримати допомогу з січня або лютого 2026 року.

Кабінет міністрів постановою №390 вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Нові правила передбачають розширення строків виплат, відновлення допомоги для окремих категорій сімей та оновлення умов її призначення. Водночас уряд встановив ключову дату — 1 травня 2026 року, до якої необхідно подати заяву, щоб отримати виплати з попередніх періодів.

Що змінилося для ВПО

Серед основних нововведень:

збільшено тривалість отримання допомоги — із чотирьох до п’яти шестимісячних періодів;

відновлено право на виплати для сімей із дітьми — допомога на дітей надається незалежно від доходу батьків, якщо сім’я відповідає критеріям щодо майнового стану, проживання та навчання дітей.

Важливий строк: до 1 травня

Уряд визначив різні умови призначення виплат залежно від дати звернення:

Для сімей із дітьми:

якщо заяву подано до 1 травня 2026 року — допомогу призначать з 1 лютого 2026 року;

якщо після цієї дати — виплати нараховуватимуть з місяця звернення.

Для пенсіонерів і сімей з непрацездатними особами:

у разі подання заяви до 1 травня 2026 року — допомогу призначать з 1 січня 2026 року;

після 1 травня — з місяця звернення.

Кому відновлюють виплати

Зміни також стосуються осіб, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу.

Тепер вони можуть повторно подати документи з урахуванням оновленого порогу: 10 380 грн на одну особу (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність станом на 1 січня 2026 року).

Які документи потрібні

Для призначення допомоги необхідно подати заяву та додати:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження дитини (до 14 років);

документи, що підтверджують повноваження представника (за потреби);

письмову згоду інших членів сім’ї на виплату допомоги уповноваженій особі;

інші документи, що можуть вплинути на рішення про призначення допомоги.

Куди звертатися

Подати заяву можна до територіального органу Пенсійного фонду України:

особисто в сервісному центрі;

через органи місцевого самоврядування;

через ЦНАП;

поштою;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).

