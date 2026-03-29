ВПЛ могут получить выплаты за предыдущие месяцы: ключевая дата — 1 мая

Заявление нужно подать до этой даты, чтобы получить помощь с января или февраля 2026 года.

Кабинет министров постановлением №390 внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Новые правила предусматривают расширение сроков выплат, восстановление помощи для отдельных категорий семей и обновление условий ее назначения. В то же время правительство установило ключевую дату — 1 мая 2026 года, до которой необходимо подать заявление, чтобы получить выплаты за предыдущие периоды.

Что изменилось для ВПЛ

Среди основных нововведений:

увеличена продолжительность получения помощи — с четырех до пяти шестимесячных периодов;

восстановлено право на выплаты для семей с детьми — помощь на детей предоставляется независимо от дохода родителей, если семья соответствует критериям по имущественному состоянию, проживанию и обучению детей.

Важный срок: до 1 мая

Правительство определило разные условия назначения выплат в зависимости от даты обращения:

Для семей с детьми:

если заявление подано до 1 мая 2026 года — помощь будет назначена с 1 февраля 2026 года;

если после этой даты — выплаты будут начисляться с месяца обращения.

Для пенсионеров и семей с нетрудоспособными лицами:

в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года — помощь будет назначена с 1 января 2026 года;

после 1 мая — с месяца обращения.

Кому восстанавливают выплаты

Изменения также касаются лиц, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода.

Теперь они могут повторно подать документы с учетом обновленного порога: 10 380 грн на одного человека (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность по состоянию на 1 января 2026 года).

Какие документы нужны

Для назначения помощи необходимо подать заявление и приложить:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет);

документы, подтверждающие полномочия представителя (при необходимости);

письменное согласие других членов семьи на выплату помощи уполномоченному лицу;

иные документы, которые могут повлиять на решение о назначении помощи.

Куда обращаться

Подать заявление можно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины:

лично в сервисном центре;

через органы местного самоуправления;

через ЦНАП;

почтой;

онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда (с использованием квалифицированной электронной подписи — КЭП).

