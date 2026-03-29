ВПЛ могут получить выплаты за предыдущие месяцы: ключевая дата — 1 мая
Кабинет министров постановлением №390 внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Новые правила предусматривают расширение сроков выплат, восстановление помощи для отдельных категорий семей и обновление условий ее назначения. В то же время правительство установило ключевую дату — 1 мая 2026 года, до которой необходимо подать заявление, чтобы получить выплаты за предыдущие периоды.
Что изменилось для ВПЛ
Среди основных нововведений:
- увеличена продолжительность получения помощи — с четырех до пяти шестимесячных периодов;
- восстановлено право на выплаты для семей с детьми — помощь на детей предоставляется независимо от дохода родителей, если семья соответствует критериям по имущественному состоянию, проживанию и обучению детей.
Важный срок: до 1 мая
Правительство определило разные условия назначения выплат в зависимости от даты обращения:
Для семей с детьми:
- если заявление подано до 1 мая 2026 года — помощь будет назначена с 1 февраля 2026 года;
- если после этой даты — выплаты будут начисляться с месяца обращения.
Для пенсионеров и семей с нетрудоспособными лицами:
- в случае подачи заявления до 1 мая 2026 года — помощь будет назначена с 1 января 2026 года;
- после 1 мая — с месяца обращения.
Кому восстанавливают выплаты
Изменения также касаются лиц, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода.
Теперь они могут повторно подать документы с учетом обновленного порога: 10 380 грн на одного человека (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность по состоянию на 1 января 2026 года).
Какие документы нужны
Для назначения помощи необходимо подать заявление и приложить:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет);
- документы, подтверждающие полномочия представителя (при необходимости);
- письменное согласие других членов семьи на выплату помощи уполномоченному лицу;
- иные документы, которые могут повлиять на решение о назначении помощи.
Куда обращаться
Подать заявление можно в территориальный орган Пенсионного фонда Украины:
- лично в сервисном центре;
- через органы местного самоуправления;
- через ЦНАП;
- почтой;
- онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда (с использованием квалифицированной электронной подписи — КЭП).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.