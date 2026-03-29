Спадщина без суперечок: як розподіляється майно і хто має першочергове право

Як визначаються частки, черговість спадкування та право на обов’язкову частку.

Розподіл спадщини в Україні — це не лише питання майна, а чітко визначена юридична процедура. Від того, чи є заповіт, залежить порядок спадкування, розмір часток і коло осіб, які можуть претендувати на майно. У Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції пояснили ключові правила, які діють у різних ситуаціях.

Як визначаються частки у спадщині

Спадкування може відбуватися за заповітом або за законом.

Якщо заповіту немає, спадкоємці однієї черги отримують рівні частки. Водночас вони можуть домовитися про інший розподіл:

щодо рухомого майна — усно;

щодо нерухомості чи транспорту — письмово з нотаріальним посвідченням.

У разі наявності заповіту спадкодавець має право самостійно визначити, кому і в яких частках передати майно. Однак навіть тоді закон гарантує обов’язкову частку для окремих категорій осіб.

Хто має право на обов’язкову частку

Незалежно від змісту заповіту, частину спадщини отримують:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Вони мають право на половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом. У певних випадках суд може змінити цей розмір.

Черговість спадкування

Якщо заповіт відсутній, спадщина розподіляється за чергами:

І черга — діти, чоловік або дружина, батьки;

ІІ черга — рідні брати, сестри, баба та дід;

ІІІ черга — дядько та тітка;

IV черга — особи, які проживали однією сім’єю не менше 5 років;

V черга — інші родичі до шостого ступеня споріднення та утриманці.

Кожна наступна черга отримує право на спадщину лише за відсутності спадкоємців попередньої.

Чи можна змінити черговість

Черговість спадкування можна змінити:

за домовленістю між спадкоємцями (через нотаріальний договір);

за рішенням суду — якщо особа тривалий час доглядала за спадкодавцем.

Водночас такі зміни не можуть порушувати права осіб, які мають обов’язкову частку.

Якщо заповіт охоплює не все майно

У практиці трапляються випадки, коли частина майна не включена до заповіту. Тоді:

ця частина спадкується за законом;

до спадкоємців можуть належати і ті особи, які вже отримали майно за заповітом.

Хто має переважне право на майно

Деякі спадкоємці мають пріоритет:

особи, які проживали зі спадкодавцем не менше року, — щодо предметів побуту;

співвласники майна — щодо його виділення в натурі.

Це право реалізується лише в межах належної спадкової частки і за умови, що не порушуються інтереси інших спадкоємців.

Кого можуть позбавити спадщини

Закон передбачає випадки, коли особу можуть усунути від спадкування. Зокрема, це стосується тих, хто:

вчинив злочин проти спадкодавця або інших спадкоємців;

перешкоджав складанню або зміні заповіту;

був позбавлений батьківських прав (якщо їх не поновлено);

ухилявся від обов’язку утримувати спадкодавця;

не надавав допомоги безпорадній особі.

Висновок

Механізм спадкування в Україні поєднує волю спадкодавця та законодавчі гарантії для захисту окремих категорій осіб. Чітко визначені правила щодо часток, черговості та підстав для усунення від спадщини дозволяють мінімізувати конфлікти та забезпечити справедливий розподіл майна.

