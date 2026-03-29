Наследство без споров: как распределяется имущество и кто имеет первоочередное право

Как определяются доли, очередность наследования и право на обязательную долю.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Распределение наследства в Украине — это не только вопрос имущества, но и четко определенная юридическая процедура. От того, есть ли завещание, зависит порядок наследования, размер долей и круг лиц, которые могут претендовать на имущество. В Сумском межрегиональном управлении Министерства юстиции пояснили ключевые правила, действующие в различных ситуациях.

Как определяются доли в наследстве

Наследование может происходить по завещанию или по закону.

Если завещания нет, наследники одной очереди получают равные доли. В то же время они могут договориться о другом распределении:

в отношении движимого имущества — устно;

в отношении недвижимости или транспорта — письменно с нотариальным удостоверением.

При наличии завещания наследодатель имеет право самостоятельно определить, кому и в каких долях передать имущество. Однако даже в этом случае закон гарантирует обязательную долю для отдельных категорий лиц.

Кто имеет право на обязательную долю

Независимо от содержания завещания, часть наследства получают:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Они имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им при наследовании по закону. В отдельных случаях суд может изменить этот размер.

Очередность наследования

Если завещание отсутствует, наследство распределяется по очередям:

I очередь — дети, супруг или супруга, родители;

II очередь — родные братья и сестры, бабушка и дедушка;

III очередь — дядя и тетя;

IV очередь — лица, проживавшие одной семьей не менее 5 лет;

V очередь — другие родственники до шестой степени родства и иждивенцы.

Каждая следующая очередь получает право на наследство только при отсутствии наследников предыдущей.

Можно ли изменить очередность

Очередность наследования можно изменить:

по договоренности между наследниками (через нотариальный договор);

по решению суда — если лицо длительное время ухаживало за наследодателем.

При этом такие изменения не могут нарушать права лиц, имеющих обязательную долю.

Если завещание охватывает не все имущество

На практике бывают случаи, когда часть имущества не включена в завещание. Тогда:

эта часть наследуется по закону;

к наследникам могут относиться и те лица, которые уже получили имущество по завещанию.

Кто имеет преимущественное право на имущество

Некоторые наследники имеют приоритет:

лица, которые проживали со наследодателем не менее года — в отношении предметов быта;

совладельцы имущества — в отношении его выделения в натуре.

Это право реализуется только в пределах причитающейся наследственной доли и при условии, что не нарушаются интересы других наследников.

Кого могут лишить наследства

Закон предусматривает случаи, когда лицо может быть отстранено от наследования. В частности, это касается тех, кто:

совершил преступление против наследодателя или других наследников;

препятствовал составлению или изменению завещания;

был лишен родительских прав (если они не восстановлены);

уклонялся от обязанности содержать наследодателя;

не оказывал помощь беспомощному лицу.

Вывод

Механизм наследования в Украине сочетает волю наследодателя и законодательные гарантии защиты отдельных категорий лиц. Четко определенные правила относительно долей, очередности и оснований для отстранения от наследства позволяют минимизировать конфликты и обеспечить справедливое распределение имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.