Проблеми з «подвійною» реєстрацією нерухомості: як погасити старий запис про право власності

13:35, 29 березня 2026
Українці можуть стикатися з труднощами при оформленні субсидій і податків через застарілі записи в реєстрах.
В Україні частина власників нерухомості стикається з проблемами через дублювання інформації про право власності у різних державних реєстрах. Йдеться про об’єкти, зареєстровані до 2013 року через бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Як пояснюють у Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради, раніше відомості про нерухомість вносили до окремого Реєстру прав власності. Після запуску з 1 січня 2013 року Державного реєстру прав ці дані почали переносити, однак механізму автоматичного «погашення» старих записів не існувало.

У результаті в окремих випадках інформація в двох реєстрах дублюється або навіть суперечить одна одній. Це може створювати проблеми для громадян — зокрема під час оформлення субсидій, соціальних виплат або нарахування податку на нерухомість.

Наразі ситуацію врегульовано: під час реєстрації права власності або укладення угод (купівля-продаж, дарування тощо) державний реєстратор або нотаріус вносить відмітку про погашення старого запису в архівному реєстрі.

Водночас зробити це «автоматично» або в будь-який момент неможливо. Така дія здійснюється або під час проведення нової реєстраційної операції з об’єктом нерухомості, або за заявою зацікавленої особи — наприклад, нового власника чи спадкоємця.

Термін внесення змін становить один робочий день.

