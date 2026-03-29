  1. В Украине

Проблемы с «двойной» регистрацией недвижимости: как погасить старую запись о праве собственности

13:35, 29 марта 2026
Украинцы могут сталкиваться с трудностями при оформлении субсидий и налогов из-за устаревших записей в реестрах.
В Украине часть владельцев недвижимости сталкивается с проблемами из-за дублирования информации о праве собственности в разных государственных реестрах. Речь идет об объектах, зарегистрированных до 2013 года через бюро технической инвентаризации (БТИ).

Как поясняют в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета, ранее сведения о недвижимости вносили в отдельный Реестр прав собственности. После запуска с 1 января 2013 года Государственного реестра прав эти данные начали переносить, однако механизма автоматического «погашения» старых записей не существовало.

В результате в отдельных случаях информация в двух реестрах дублируется или даже противоречит друг другу. Это может создавать проблемы для граждан — в частности при оформлении субсидий, социальных выплат или начислении налога на недвижимость.

В настоящее время ситуация урегулирована: при регистрации права собственности или заключении сделок (купля-продажа, дарение и т.п.) государственный регистратор или нотариус вносит отметку о погашении старой записи в архивном реестре.

В то же время сделать это «автоматически» или в любой момент невозможно. Такое действие осуществляется либо при проведении новой регистрационной операции с объектом недвижимости, либо по заявлению заинтересованного лица — например, нового владельца или наследника.

Срок внесения изменений составляет один рабочий день.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть

Военнослужащим, которые сообщают о коррупционных правонарушениях в секторе безопасности и обороны, предлагается предоставить длительный оплачиваемый отпуск и возможность перевода в другой вид или род войск по собственному желанию.

ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

