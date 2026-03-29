Проблемы с «двойной» регистрацией недвижимости: как погасить старую запись о праве собственности

Украинцы могут сталкиваться с трудностями при оформлении субсидий и налогов из-за устаревших записей в реестрах.

В Украине часть владельцев недвижимости сталкивается с проблемами из-за дублирования информации о праве собственности в разных государственных реестрах. Речь идет об объектах, зарегистрированных до 2013 года через бюро технической инвентаризации (БТИ).

Как поясняют в Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета, ранее сведения о недвижимости вносили в отдельный Реестр прав собственности. После запуска с 1 января 2013 года Государственного реестра прав эти данные начали переносить, однако механизма автоматического «погашения» старых записей не существовало.

В результате в отдельных случаях информация в двух реестрах дублируется или даже противоречит друг другу. Это может создавать проблемы для граждан — в частности при оформлении субсидий, социальных выплат или начислении налога на недвижимость.

В настоящее время ситуация урегулирована: при регистрации права собственности или заключении сделок (купля-продажа, дарение и т.п.) государственный регистратор или нотариус вносит отметку о погашении старой записи в архивном реестре.

В то же время сделать это «автоматически» или в любой момент невозможно. Такое действие осуществляется либо при проведении новой регистрационной операции с объектом недвижимости, либо по заявлению заинтересованного лица — например, нового владельца или наследника.

Срок внесения изменений составляет один рабочий день.

