У Мін’юсті пояснили, чи вистачить однієї сплати боргу для закінчення виконавчого провадження

19:00, 4 квітня 2026
Повна сплата боргу не завжди означає автоматичне завершення виконавчого провадження, адже в окремих випадках закон зобов’язує боржника додатково оплатити виконавчий збір і супутні витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій.
Найпростіший спосіб завершити виконавче провадження — повністю погасити заборгованість. Проте в окремих випадках, визначених законодавством, боржник повинен додатково сплатити виконавчий збір, а також покрити витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій.

Виконавчий збір — це обов’язковий платіж, який стягується за примусове виконання рішень органами державної виконавчої служби та зараховується до Державного бюджету України.

Витрати виконавчого провадження охоплюють як базові, так і додаткові витрати, що виникають під час організації та здійснення примусового виконання. Як зазначає Міністерство юстиції України, ці витрати є невід’ємною частиною процесу.

Постанови щодо стягнення виконавчого збору (за винятком справ про аліменти) та визначення мінімальних витрат ухвалюються одночасно з відкриттям виконавчого провадження.

Виконавчий збір стягується:

— у розмірі 10 % суми, що підлягає примусовому стягненню, у тому числі аліментів;

— у справах немайнового характеру — 2 мінімальні заробітні плати з фізичної особи та 4 мінімальні заробітні плати з юридичної особи.

Законом визначено випадки, коли виконавчий збір не стягується, зокрема:

• за виконавчими документами про конфіскацію майна, періодичні платежі (крім аліментів із заборгованістю понад 12 місяців), забезпечення позову та негайне виконання;

• під час виконання рішень Європейського суду з прав людини;

• якщо рішення виконується за рахунок коштів бюджетної програми відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

• за документами про стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів.

 Також виконавчий збір не справляється у разі повного виконання рішення, його скасування або визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

У справах про стягнення аліментів за наявності заборгованості понад 12 місяців виконавчий збір нараховується із суми заборгованості та визначається після її повного погашення або закінчення виконавчого провадження.

 Окрім виконавчого збору, законодавством передбачено мінімальні витрати виконавчого провадження, які покривають організаційні та технічні дії, необхідні для примусового виконання рішення.

До них належать плата за користування автоматизованою системою виконавчого провадження (АСВП), виготовлення постанов і супровідних листів, а також їх пересилання засобами поштового зв’язку. У разі здійснення додаткових витрат державний виконавець виносить окрему постанову із зазначенням їх виду та розміру, крім проваджень щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Сплату боргу, виконавчого збору та витрат можна здійснити через банк або онлайн — через АСВП чи застосунок Дія.

У разі сплати лише основної суми боргу постанови про стягнення виконавчого збору та витрат підлягають подальшому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Виконавче провадження передбачає повне виконання всіх визначених законом зобов’язань. Розуміння порядку та обсягу платежів допомагає своєчасно завершити примусове виконання й досягти правової визначеності.

