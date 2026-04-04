В Минюсте объяснили, хватит ли одной уплаты долга для окончания исполнительного производства

Полная уплата долга не всегда означает автоматическое завершение исполнительного производства, ведь в редких случаях закон обязывает должника дополнительно оплатить исполнительный сбор и сопутствующие расходы, связанные с проведением исполнительных действий.

Самый простой способ завершить исполнительное производство — полностью погасить задолженность. Однако в отдельных случаях, предусмотренных законодательством, должник обязан дополнительно уплатить исполнительский сбор, а также покрыть расходы, связанные с проведением исполнительных действий.

Исполнительский сбор — это обязательный платеж, который взимается за принудительное исполнение решений органами государственной исполнительной службы и перечисляется в Государственный бюджет Украины.

Расходы исполнительного производства включают как базовые, так и дополнительные затраты, возникающие при организации и осуществлении принудительного исполнения. Как отмечает Министерство юстиции Украины, эти расходы являются неотъемлемой частью процесса.

Постановления о взыскании исполнительского сбора (за исключением дел о взыскании алиментов) и определении минимальных расходов принимаются одновременно с открытием исполнительного производства.

Исполнительский сбор взимается:

— в размере 10 % от суммы, подлежащей принудительному взысканию, включая алименты;

— по делам неимущественного характера — 2 минимальные заработные платы с физического лица и 4 минимальные заработные платы с юридического лица.

Законодательством предусмотрены случаи, когда исполнительский сбор не взимается, в частности:

• по исполнительным документам о конфискации имущества, периодических платежах (кроме алиментов при задолженности более 12 месяцев), обеспечении иска и немедленном исполнении;

• при исполнении решений Европейского суда по правам человека;

• если решение выполняется за счет средств бюджетной программы в соответствии с Законом Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений»;

• по документам о взыскании исполнительского сбора, расходов исполнительного производства и штрафов.

Также исполнительский сбор не начисляется в случае полного исполнения решения, его отмены или признания исполнительного документа таким, который не подлежит исполнению.

В делах о взыскании алиментов при наличии задолженности более 12 месяцев исполнительский сбор начисляется на сумму долга и определяется после его полного погашения или завершения исполнительного производства.

Кроме исполнительского сбора, законодательством предусмотрены минимальные расходы исполнительного производства, которые покрывают организационные и технические действия, необходимые для принудительного исполнения решения.

К ним относятся плата за использование автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП), изготовление постановлений и сопроводительных писем, а также их отправка почтовой связью. В случае возникновения дополнительных расходов государственный исполнитель выносит отдельное постановление с указанием их вида и размера, за исключением производств по исполнению решений Европейского суда по правам человека.

Оплатить задолженность, исполнительский сбор и расходы можно через банк или онлайн — через АСВП либо приложение «Дія».

Если уплачена только основная сумма долга, постановления о взыскании исполнительского сбора и расходов подлежат дальнейшему исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Исполнительное производство предполагает полное выполнение всех обязательств, предусмотренных законом. Понимание порядка и объема платежей помогает своевременно завершить принудительное исполнение и обеспечить правовую определенность.

