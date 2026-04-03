Чи може родич отримати ваш закордонний паспорт замість вас — є важливий нюанс

Під час видачі перевіряють відбитки пальців або фото — це ключова умова.

В Україні отримати закордонний паспорт за довіреністю неможливо — документ видають виключно власнику. У паспортному сервісі пояснюють: це не формальність, а обов’язкова технічна процедура, пов’язана з безпекою.

За словами фахівців, під час видачі система повторно перевіряє особу людини, щоб переконатися, що документ потрапляє саме до власника.

Основна причина — біометрична верифікація. Коли людина приходить за паспортом, її просять знову прикласти пальці до сканера.

Система порівнює ці відбитки з тими, що були збережені під час оформлення документа. Якщо дані збігаються — паспорт видають.

У випадках, коли відбитки пальців не знімали (наприклад, через медичні причини), застосовується інший механізм. Тоді відбувається фотоідентифікація: система перевіряє, чи відповідає обличчя людини фотографії та даним у державному реєстрі.

У Паспортному сервісі наголошують: такі процедури запроваджені насамперед для захисту персональних даних і запобігання шахрайству.

Йдеться про ситуації, коли стороння особа могла б спробувати отримати чужий документ. Біометрична перевірка фактично унеможливлює це.

Процедура займає лише кілька хвилин, але дозволяє гарантувати, що паспорт отримає саме його власник.

