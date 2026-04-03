Может ли родственник получить ваш заграничный паспорт вместо вас — есть важный нюанс

При выдаче проверяют отпечатки пальцев или фото — это ключевое условие.

В Украине получить заграничный паспорт по доверенности невозможно — документ выдают исключительно владельцу. В паспортном сервисе объясняют: это не формальность, а обязательная техническая процедура, связанная с безопасностью.

По словам специалистов, при выдаче система повторно проверяет личность человека, чтобы убедиться, что документ попадает именно к владельцу.

Основная причина — биометрическая верификация. Когда человек приходит за паспортом, его просят снова приложить пальцы к сканеру.

Система сравнивает эти отпечатки с теми, которые были сохранены при оформлении документа. Если данные совпадают — паспорт выдают.

В случаях, когда отпечатки пальцев не снимали (например, по медицинским причинам), применяется другой механизм. Тогда проводится фотоидентификация: система проверяет, соответствует ли лицо человека фотографии и данным в государственном реестре.

В Паспортном сервисе подчеркивают: такие процедуры введены прежде всего для защиты персональных данных и предотвращения мошенничества.

Речь идет о ситуациях, когда посторонний человек мог бы попытаться получить чужой документ. Биометрическая проверка фактически делает это невозможным.

Процедура занимает всего несколько минут, но позволяет гарантировать, что паспорт получит именно его владелец.

