  1. В Украине

Может ли родственник получить ваш заграничный паспорт вместо вас — есть важный нюанс

21:18, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При выдаче проверяют отпечатки пальцев или фото — это ключевое условие.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине получить заграничный паспорт по доверенности невозможно — документ выдают исключительно владельцу. В паспортном сервисе объясняют: это не формальность, а обязательная техническая процедура, связанная с безопасностью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам специалистов, при выдаче система повторно проверяет личность человека, чтобы убедиться, что документ попадает именно к владельцу.

Основная причина — биометрическая верификация. Когда человек приходит за паспортом, его просят снова приложить пальцы к сканеру.

Система сравнивает эти отпечатки с теми, которые были сохранены при оформлении документа. Если данные совпадают — паспорт выдают.

В случаях, когда отпечатки пальцев не снимали (например, по медицинским причинам), применяется другой механизм. Тогда проводится фотоидентификация: система проверяет, соответствует ли лицо человека фотографии и данным в государственном реестре.

В Паспортном сервисе подчеркивают: такие процедуры введены прежде всего для защиты персональных данных и предотвращения мошенничества.

Речь идет о ситуациях, когда посторонний человек мог бы попытаться получить чужой документ. Биометрическая проверка фактически делает это невозможным.

Процедура занимает всего несколько минут, но позволяет гарантировать, что паспорт получит именно его владелец.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]