  1. В Україні

Володимир Зеленський: Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України

18:42, 3 квітня 2026
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з лідером Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі, під час якої сторони обговорили економічну співпрацю та безпекову ситуацію у світі.

«Говорив із Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Пан Президент повідомив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з наших тимчасово окупованих територій і водночас зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України. Дякую за це рішення», - заявив він.

За його словами, Єгипет також готовий докласти зусиль для досягнення достойного миру. Сторони домовилися, що міністри закордонних справ підтримуватимуть подальший контакт.

Під час розмови лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, зокрема її вплив на світові нафтові ринки.

Зеленський поінформував єгипетського колегу про результати переговорів із країнами регіону та наголосив на потенціалі України у військово-технічному співробітництві. Київ готовий розвивати цей напрям і з Єгиптом.

Окремо сторони обговорили перспективи розширення двосторонньої співпраці в інших сферах.

