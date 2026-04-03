Владимир Зеленский: Египет не будет принимать зерно с оккупированных территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, во время которого стороны обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в мире.

«Говорил с Президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Господин Президент сообщил, что Египет больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с наших временно оккупированных территорий и одновременно заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Благодарю за это решение», — заявил он.

По его словам, Египет также готов приложить усилия для достижения достойного мира. Стороны договорились, что министры иностранных дел будут поддерживать дальнейший контакт.

Во время разговора лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности ее влияние на мировые нефтяные рынки.

Зеленский проинформировал египетского коллегу о результатах переговоров со странами региона и подчеркнул потенциал Украины в военно-техническом сотрудничестве. Киев готов развивать это направление и с Египтом.

Отдельно стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в других сферах.

