  1. В Україні

Від віварника до натуропата: які незвичні професії є в Україні

23:59, 4 квітня 2026
Деякі з цих спеціальностей маловідомі, але офіційно внесені до класифікатора професій.
В Україні налічується понад 9 тисяч професій, однак значна частина з них залишається маловідомою для більшості громадян. У Державній службі зайнятості розповіли про незвичні спеціальності, які також представлені на ринку праці.

Серед таких професій — віварник. Це спеціаліст, який працює у віваріях — приміщеннях для утримання лабораторних тварин. До його обов’язків входять догляд за тваринами, підтримання необхідного мікроклімату, прибирання вольєрів та контроль за здоров’ям підопічних. Для роботи зазвичай потрібна базова або спеціалізована освіта у сфері біології чи ветеринарії.

Ще одна маловідома професія — лаглінник. Такий працівник у промисловості перемотує нитки з великих бухт у мотки, контролює якість ниток і стежить за відсутністю дефектів. Для цієї роботи достатньо базової середньої освіти та виробничого навчання.

У сфері медицини виділяють геріатрів — лікарів, які спеціалізуються на здоров’ї людей похилого віку. Вони працюють із хронічними захворюваннями, віковими змінами та когнітивними порушеннями. Для цього необхідна повна медична освіта та додаткова спеціалізація.

Також серед незвичних професій — натуропат. Це фахівець із альтернативної медицини, який допомагає коригувати спосіб життя, харчування та загальний стан організму. Водночас у службі наголошують: натуропатів не слід плутати з нутриціологами, які мають профільну вищу освіту у сфері охорони здоров’я.

Ще одна спеціальність — реолог. Це науковець, який досліджує властивості рідин і матеріалів під впливом різних сил. Такі фахівці працюють у галузях фізики, хімії та інженерії та мають відповідну вищу освіту.

