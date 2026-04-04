От виварника до натуропата: какие необычные профессии есть в Украине

Некоторые из этих специальностей малоизвестны, но официально внесены в классификатор профессий.

В Украине насчитывается более 9 тысяч профессий, однако значительная часть из них остается малоизвестной для большинства граждан. В Государственной службе занятости рассказали о необычных специальностях, которые также представлены на рынке труда.

Среди таких профессий — виварник. Это специалист, который работает в вивариях — помещениях для содержания лабораторных животных. В его обязанности входят уход за животными, поддержание необходимого микроклимата, уборка вольеров и контроль за здоровьем подопечных. Для работы обычно требуется базовое или специализированное образование в сфере биологии или ветеринарии.

Еще одна малоизвестная профессия — лаглинник. Такой работник в промышленности перематывает нити из больших бухт в мотки, контролирует качество нитей и следит за отсутствием дефектов. Для этой работы достаточно базового среднего образования и производственного обучения.

В сфере медицины выделяют гериатров — врачей, которые специализируются на здоровье людей пожилого возраста. Они работают с хроническими заболеваниями, возрастными изменениями и когнитивными нарушениями. Для этого необходимо полное медицинское образование и дополнительная специализация.

Также среди необычных профессий — натуропат. Это специалист по альтернативной медицине, который помогает корректировать образ жизни, питание и общее состояние организма. При этом в службе подчеркивают: натуропатов не следует путать с нутрициологами, которые имеют профильное высшее образование в сфере здравоохранения.

Еще одна специальность — реолог. Это ученый, который исследует свойства жидкостей и материалов под воздействием различных сил. Такие специалисты работают в области физики, химии и инженерии и имеют соответствующее высшее образование.

