У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Дарницькому районі

Під час нічного конфлікту на вулиці Драгоманова 33-річний киянин відкрив вогонь, обійшлося без постраждалих.

У Дарницькому районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час конфлікту між двома компаніями. Про це повідомили в поліції Києва.

За попередніми даними, інцидент стався вночі біля будинку на вулиці Драгоманова. Під час суперечки 33-річний місцевий мешканець здійснив кілька пострілів зі зброї. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили знаряддя злочину — пристрій для відстрілу гумових куль.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Обставини події встановлюються в межах кримінального провадження.

