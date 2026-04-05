В Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу в Дарницком районе

Во время ночного конфликта на улице Драгоманова 33-летний киевлянин открыл огонь, пострадавших не было.

В Дарницком районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во время конфликта между двумя компаниями. Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью возле дома на улице Драгоманова. Во время ссоры 33-летний местный житель произвел несколько выстрелов из оружия. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли орудие преступления — устройство для отстрела резиновых пуль.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства.

